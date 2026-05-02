Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
Galatasaray, Trendyol Süpr Lig'de 26. ve üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, sarı-kırmızılı yönetimin takıma vereceği primle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak için artık sadece 1 galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
Bu kritik süreçte sarı-kırmızılı yönetimin de önemli bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Dursun Özbek başkanlığındaki Sarı-Kırmızılı kurmayların, şampiyonluk primini 10 milyon euro olarak belirledi.
Yönetim, 26. şampiyonluğun ilan edilmesi halinde bu rakamı tüm takıma dağıtmayı planlıyor.
Sarı- Kırmızılı yönetim son olarak Fenerbahçe derbisinde 2,5 milyon euro galibiyet primi belirlemiş ancak başkan Dursun Özbek alınan farklı galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek rakamı 4 milyon euroya çıkarmıştı.