CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Takımdaki geleceği o tarihten sonra belli olacak

Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Takımdaki geleceği o tarihten sonra belli olacak

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilerin odağında yer alan ve derbide kırmızı kart görmesi sonucu PFDK'nın 3 maç men cezası verdiği Ederson hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı eldiven hakkında kritik kararın o tarihten sonra alınacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Yaptığı kritik hatalarla Brezilya Milli Takımı ve Manchester City'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson, Fenerbahçe'de de benzer bir kaderi yaşıyor.

Taraftarlar, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki puan kayıplarının, dolayısıyla kaçan şampiyonluğun bir numaralı faili olarak gördükleri Brezilyalı eldivenin gönderilmesini istiyor.

Camia ve kulüp kurmayları da büyük ölçüde aynı görüşe sahip ancak oyuncunun yıllık 11 milyon Euro'luk maaşı ve Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi Fenerbahçe'nin karşısına büyük bir sıkıntı olarak çıkıyor.

Bu nedenle başkan Saadettin Saran ve ekibinin, Ederson'la ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü bildirildi.

Sabah'ın haberine göre32 yaşındaki file bekçisinin durumu 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.

Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Ederson 35 gol yedi. 13 müsabakada ise kalesini rakip forvetlere kapattı.

32 yaşındaki Brezilyalı eldivenin Transfermarkt verilerine göre 13 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:32
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:31
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! 01:13
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok 01:13
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
Daha Eski
Tedesco'ya coşkulu karşılama! Tedesco'ya coşkulu karşılama! 01:13
G.Saray'a Onyedika müjdesi! G.Saray'a Onyedika müjdesi! 01:13
3 puan Rize'nin! 3 puan Rize'nin! 01:13
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! 01:13
Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! 01:13
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! 01:13