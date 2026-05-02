Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Takımdaki geleceği o tarihten sonra belli olacak
Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Takımdaki geleceği o tarihten sonra belli olacak
Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilerin odağında yer alan ve derbide kırmızı kart görmesi sonucu PFDK'nın 3 maç men cezası verdiği Ederson hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı eldiven hakkında kritik kararın o tarihten sonra alınacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
02 Mayıs 2026 06:50
Yaptığı kritik hatalarla Brezilya Milli Takımı ve Manchester City'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson, Fenerbahçe'de de benzer bir kaderi yaşıyor.
Taraftarlar, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki puan kayıplarının, dolayısıyla kaçan şampiyonluğun bir numaralı faili olarak gördükleri Brezilyalı eldivenin gönderilmesini istiyor.
Camia ve kulüp kurmayları da büyük ölçüde aynı görüşe sahip ancak oyuncunun yıllık 11 milyon Euro'luk maaşı ve Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi Fenerbahçe'nin karşısına büyük bir sıkıntı olarak çıkıyor.
Bu nedenle başkan Saadettin Saran ve ekibinin, Ederson'la ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü bildirildi.
Sabah'ın haberine göre32 yaşındaki file bekçisinin durumu 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.
Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Ederson 35 gol yedi. 13 müsabakada ise kalesini rakip forvetlere kapattı.
32 yaşındaki Brezilyalı eldivenin Transfermarkt verilerine göre 13 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.