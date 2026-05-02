Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçı: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçı: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında 57 puanlı Bandırmaspor, sahasında 53 puanla 10. sırada yer alan Sivasspor’u ağırlıyor. Sezonun son maçında her iki ekip de ligi galibiyetle noktalayıp yeni sezona moralli girmek istiyor. Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak bu heyecan dolu randevu öncesi tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de perdenin kapandığı günde Bandırmaspor ve Sivasspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bandırmaspor, sezon boyunca Play-Off hattını zorlasa da 57 puanla 8. sırada kalarak ilk 7 şansını geçtiğimiz haftalarda yitirdi. Taraftarı önünde oynayacağı bu son karşılaşmada üç puanı hedefleyen bordo-beyazlılar, başarılı bir sezonun finalini galibiyetle süslemek niyetinde. Konuk ekip Sivasspor ise bu sezon beklentilerin uzağında kalarak ligi 53 puanla 10. basamakta tamamladı. 1. Lig'deki mücadelesinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Yiğidolar, zorlu Bandırma deplasmanında kazanarak sıralamada Manisa FK'yı geride bırakıp ligi 9. sırada bitirme hesapları yapıyor. İşte Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçının detayları!

BANDIRMASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

BANDIRMASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor Bandırma maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-SİVASSPOR MAÇI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Maçın ardından o isme flaş eleştiri!
F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek!
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Türkiye'nin cinsiyetsizleştirme ile mücadele planı: Medya ve dijital mecralar denetlenecek | 2026-2035 Aile ve Nüfus Genelgesi
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
