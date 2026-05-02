Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı detayları!

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında 46 puanla 16. sırada yer alan Eminevim Ümraniyespor, 57 puanla 7. sırada bulunan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Başkent ekibi için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyan bu karşılaşmada, Keçiörengücü kazanması durumunda rakiplerinin sonucuna bakmaksızın adını Play-Off’a yazdıracak. Ligi prestij maçıyla noktalamaya hazırlanan Ümraniyespor ise sahasında sürpriz peşinde. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 09:05
Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun en kritik randevularından biri Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanıyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz hafta Manisa FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Play-Off kapısını ardına kadar araladı. 57 puanla 7. sırada yer alan başkent ekibi, bu maçı kazanması halinde kulüp tarihlerinde bir ilki başararak Süper Lig'e yükselme play-off grubuna kalacaklar. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise kulağı Bandırmaspor maçında olacak olan Başkent temsilcisi, işini şansa bırakmadan galibiyete odaklanmış durumda. Ev sahibi Eminevim Ümraniyespor ise 46 puanla 16. sırada girdiği son haftada herhangi bir düşme korkusu yaşamıyor. Sezonu taraftarı önünde galibiyetle kapatmak isteyen İstanbul ekibi, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma niyetinde. İşte Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının detayları!

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü MAÇI SAAT KAÇTA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Bandırma maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek!
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Türkiye'nin cinsiyetsizleştirme ile mücadele planı: Medya ve dijital mecralar denetlenecek | 2026-2035 Aile ve Nüfus Genelgesi
Buruk'tan rehavet uyarısı!
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
Son Dakika
F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek! F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek! 09:39
Trabzonspor-Göztepe maçından son notlar! Trabzonspor-Göztepe maçından son notlar! 09:30
Samsunspor-Galatasaray maçı detayları! Samsunspor-Galatasaray maçı detayları! 09:29
Fenerbahçe-Başakşehir maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Başakşehir maçı hangi kanalda? 09:29
Esenler Erokspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? 09:09
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü maç bilgileri! Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü maç bilgileri! 08:59
Daha Eski
Bandırmaspor-Sivasspor maçı detayları! Bandırmaspor-Sivasspor maçı detayları! 08:48
Maçın ardından o isme flaş eleştiri! Maçın ardından o isme flaş eleştiri! 08:31
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:32
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:31
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! 01:13
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok 01:13