Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı detayları!

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun en kritik randevularından biri Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanıyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz hafta Manisa FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Play-Off kapısını ardına kadar araladı. 57 puanla 7. sırada yer alan başkent ekibi, bu maçı kazanması halinde kulüp tarihlerinde bir ilki başararak Süper Lig'e yükselme play-off grubuna kalacaklar. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise kulağı Bandırmaspor maçında olacak olan Başkent temsilcisi, işini şansa bırakmadan galibiyete odaklanmış durumda. Ev sahibi Eminevim Ümraniyespor ise 46 puanla 16. sırada girdiği son haftada herhangi bir düşme korkusu yaşamıyor. Sezonu taraftarı önünde galibiyetle kapatmak isteyen İstanbul ekibi, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma niyetinde. İşte Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının detayları!

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü MAÇI SAAT KAÇTA?

Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Bandırma maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

