Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı!

Basketbol Avrupa Ligi play-off ikinci maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında Hapoel IBI Tel Aviv'i 102-75 yenerek seride 2-0 öne geçti.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 01:32
Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-21 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına ise 42-40 geride girdi.

İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 73-62 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 102-75 kazandı.

İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Daniel Oturu'nun 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Real Madrid, 2-0 öne geçtiği serinin üçüncü karşılaşmasını, 5 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacak.


