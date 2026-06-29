Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı
Avrupa devlerinin radarında yer alan Victor Osimhen için Galatasaray'ın rekor bonservis beklentisi transfer gündemini hareketlendirirken, yıldız golcünün geleceğine dair belirsizlik futbol kamuoyunda merak uyandırıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:21
Marshall, kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Manchester United'ın hücum hattına takviye arayışında olduğunu ancak Osimhen'in yüksek bonservis bedeli ve Galatasaray'da kazandığı maaş nedeniyle bu transferin ekonomik olarak mümkün görünmediğini belirtti.
REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın yıldız golcü için belirlediği bonservis bedeli de netleşti.
Sarı-kırmızılıların, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan Osimhen için 150 milyon Euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki tekliflerde masaya oturmayacağı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin, yalnızca bu seviyede bir teklif gelmesi halinde Osimhen'le görüşerek süreci değerlendireceği belirtiliyor.
Galatasaray formasıyla iki sezonda 74 maça çıkan Nijeryalı golcü, 59 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.
Nijeryalı santraforun piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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