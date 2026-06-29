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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Avrupa devlerinin radarında yer alan Victor Osimhen için Galatasaray'ın rekor bonservis beklentisi transfer gündemini hareketlendirirken, yıldız golcünün geleceğine dair belirsizlik futbol kamuoyunda merak uyandırıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:21
Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son günlerde Avrupa'nın birçok dev kulübüyle anılmaya devam ediyor.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

İngiltere basınında yer alan Manchester Evening News'te yazar Tyrone Marshall, yıldız golcünün transfer ihtimalini değerlendirdi.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

İngiliz ekibinin transfer gündeminde sıkça adı geçen Osimhen için bu transferin gerçekleşmesinin "imkânsız" olduğunu ifade etti.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Marshall, kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Manchester United'ın hücum hattına takviye arayışında olduğunu ancak Osimhen'in yüksek bonservis bedeli ve Galatasaray'da kazandığı maaş nedeniyle bu transferin ekonomik olarak mümkün görünmediğini belirtti.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın yıldız golcü için belirlediği bonservis bedeli de netleşti.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Sarı-kırmızılıların, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan Osimhen için 150 milyon Euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki tekliflerde masaya oturmayacağı öğrenildi.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Galatasaray yönetiminin, yalnızca bu seviyede bir teklif gelmesi halinde Osimhen'le görüşerek süreci değerlendireceği belirtiliyor.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Galatasaray formasıyla iki sezonda 74 maça çıkan Nijeryalı golcü, 59 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Nijeryalı santraforun piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Manchester United ve Osimhen! Rekor bonservis ortaya çıktı

Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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