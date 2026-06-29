Marshall, kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Manchester United'ın hücum hattına takviye arayışında olduğunu ancak Osimhen'in yüksek bonservis bedeli ve Galatasaray'da kazandığı maaş nedeniyle bu transferin ekonomik olarak mümkün görünmediğini belirtti.

REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ Galatasaray'ın yıldız golcü için belirlediği bonservis bedeli de netleşti.