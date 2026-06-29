Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir ekip kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, özellikle on numara pozisyonu için önemli isimleri gündemine alıyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri de Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes oldu.