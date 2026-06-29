Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan dünya yıldızı Bruno Fernandes'ten sürpriz bir yanıt geldi. Sarı-kırmızılıların temas kurduğu tecrübeli futbolcu, karar için Dünya Kupası'nı işaret etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 09:37
FERNANDES'TEN G.SARAY'A MESAJ
Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetim, oyuncudan dikkat çeken bir yanıt aldı.
Sabah'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Fernandes, "Dünya Kupası sonrasında görüşelim" dedi. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
37 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fernandes, geçtiğimiz sezon Manchester United'da 37 maçta 9 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.
Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Fernandes, grup maçlarının tamamında forma giydi.
31 yaşındaki yıldız futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bruno Fernandes'in piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.