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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan dünya yıldızı Bruno Fernandes'ten sürpriz bir yanıt geldi. Sarı-kırmızılıların temas kurduğu tecrübeli futbolcu, karar için Dünya Kupası'nı işaret etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 09:37
Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir ekip kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, özellikle on numara pozisyonu için önemli isimleri gündemine alıyor.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Bu doğrultuda Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri de Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes oldu.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

FERNANDES'TEN G.SARAY'A MESAJ

Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetim, oyuncudan dikkat çeken bir yanıt aldı.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Sabah'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Fernandes, "Dünya Kupası sonrasında görüşelim" dedi. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

37 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fernandes, geçtiğimiz sezon Manchester United'da 37 maçta 9 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Fernandes, grup maçlarının tamamında forma giydi.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

31 yaşındaki yıldız futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Yıldız futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a transfer mesajı!

Bruno Fernandes'in piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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