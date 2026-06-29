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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sol ayaklı stoper transferi doğrultusunda listesinin üst sıralarına yazdığı o yıldızın anlaşmak üzere olduğu takım ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:01
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tam gaz devam ederken kadro planlanması ve transfer hamleleri merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Sarı-lacivertli yönetimin savunma hattına yapacağı takviye doğrultusunda sol ayaklı bir stoper hedeflediği biliniyor.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Listesindeki isimleri ince eleyip sık dokuyan Kadıköy ekibinde gündeme gelen isimlerden Tarik Muharemovic'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Dünya Kupası'nda son 32 turuna çıkma başarısı gösteren Bosna Hersek Milli Takımı'nda savunmanın bel kemiği Muharemovic için Juventus harekete geçti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen yetenekli stoper, Luciano Spalletti ve yönetim için öncelikli hedef konumunda.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Geçtiğimiz yaz döneminde Juventus'un B takımından Sassuolo'ya 2 milyon euro'ya transfer edilen Bosna Hersekli oyuncunun sözleşmesinde ise dikkat çeken bir madde var.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Sassuolo, Muharemovic'in sonraki satışından Juventus'a %50 pay verecek.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Tarik Muharemovic için Sassuolo'nun 40 milyon euro talep ettiği aktarılırken Juventus ile pazarlıkların sıkı bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

Bu sezon Sassuolo forması ile 33 maçta toplamda 2.925 dakika süre alan Muharemovic, 2 gol/2 asist katkısı sunmayı başardı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...

2025 yılının Haziran ayında 7 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

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