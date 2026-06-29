Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 40 milyon euro...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sol ayaklı stoper transferi doğrultusunda listesinin üst sıralarına yazdığı o yıldızın anlaşmak üzere olduğu takım ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:01
Dünya Kupası'nda son 32 turuna çıkma başarısı gösteren Bosna Hersek Milli Takımı'nda savunmanın bel kemiği Muharemovic için Juventus harekete geçti.
İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen yetenekli stoper, Luciano Spalletti ve yönetim için öncelikli hedef konumunda.
Geçtiğimiz yaz döneminde Juventus'un B takımından Sassuolo'ya 2 milyon euro'ya transfer edilen Bosna Hersekli oyuncunun sözleşmesinde ise dikkat çeken bir madde var.
Sassuolo, Muharemovic'in sonraki satışından Juventus'a %50 pay verecek.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Tarik Muharemovic için Sassuolo'nun 40 milyon euro talep ettiği aktarılırken Juventus ile pazarlıkların sıkı bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.
Bu sezon Sassuolo forması ile 33 maçta toplamda 2.925 dakika süre alan Muharemovic, 2 gol/2 asist katkısı sunmayı başardı.
2025 yılının Haziran ayında 7 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.
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