Beşiktaş'tan Nuno Tavares'e teklif! Lazio'nun bonservis beklentisi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Lazio forması giyen Nuno Tavares geldi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar ocak ayında da listesine aldığı Portekizli sol bek için ilgisini sürdürüyor.

Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki futbolcu için Lazio'ya 10 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Öte yandan Lazio cephesi ise teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımda kalmasını istediği Tavares için en az 15 milyon euro bonservis beklentisi içinde. Haberde ayrıca, oyuncunun eski kulübü Arsenal'in sonraki satıştan yüzde 35 pay hakkının bulunduğu da hatırlatıldı.

Geride kalan sezonda Lazio formasıyla 28 maçta görev yapan Nuno Tavares, 1 asistlik katkı sağladı.