Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza
Fenerbahçe'nin sol bek transferi doğrultusunda listesinin üst sıralarına yazdığı Alejandro Grimaldo dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci, yıldız oyuncunun transferini duyururken sözleşmesine dair detayları aktardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:55
Fenerbahçe, yaşanan gelişmenin ardından sol bek transferinde hedef olarak belirlediği o ismin üzerine çizik çekti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Alejandro Grimaldo'nun Atletico Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.
ÖDENECEK MİKTAR BELLİ OLDU
Bayer Leverkusen'e ödenecek transfer ücretinin ise yaklaşık 20 milyon euro olacağı aktarıldı.
Haziran 2030'a kadar imzalanacak olan sözleşmenin gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
30 yaşındaki İspanyol sol bek, geride bıraktığımız sezon Bayer Leverkusen forması ile 46 maçta 4.038 dakika süre aldı.
Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı süre zarfında 14 kez topu ağlarla buluşturdu ve 12 kez golü getiren pası kaydetti.
İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan Grimaldo, dev turnuvada henüz forma şansı bulamadı.
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