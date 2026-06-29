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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe'nin sol bek transferi doğrultusunda listesinin üst sıralarına yazdığı Alejandro Grimaldo dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci, yıldız oyuncunun transferini duyururken sözleşmesine dair detayları aktardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 10:55
Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürerken gözler transferde yaşanacak gelişmelere çevrilmişti.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Sarı-lacivertli yönetim, belirlenen mevkilere takviye yapmak üzere kolları sıvamış ve bu bağlamda gündeme sol bek transferi gelmişti.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Transfer için Archie Brown'ın takımdan ayrılmasını bekleyen Kadıköy ekibi, listesindeki yıldız futbolcular ve kulüpleri ile de temaslarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe, yaşanan gelişmenin ardından sol bek transferinde hedef olarak belirlediği o ismin üzerine çizik çekti.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Alejandro Grimaldo'nun Atletico Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

ÖDENECEK MİKTAR BELLİ OLDU

Bayer Leverkusen'e ödenecek transfer ücretinin ise yaklaşık 20 milyon euro olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Haziran 2030'a kadar imzalanacak olan sözleşmenin gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

30 yaşındaki İspanyol sol bek, geride bıraktığımız sezon Bayer Leverkusen forması ile 46 maçta 4.038 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı süre zarfında 14 kez topu ağlarla buluşturdu ve 12 kez golü getiren pası kaydetti.

Fenerbahçe'de Alejandro Grimaldo gelişmesi! 4 yıllık imza

İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan Grimaldo, dev turnuvada henüz forma şansı bulamadı.

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