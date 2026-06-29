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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Hücum hattına yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündem Serhou Guirassy'ydi. Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund ile pazarlıkları sürerken Alman ekibinin istediği o rakam yüzünden transfer görüşmeleri durma noktasına geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 14:40
Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Yeni sezon öncesinde kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Sarı-lacivertliler, golcü transferini kısa süre içerisinde açıklamayı planlıyor.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Sarı Kanarya'nın öncelikli hedefi ise Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy...

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Ancak 30 yaşındaki golcü için kulübü 40 milyon eurodan aşağıya inmiyor.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmek için temaslarını sürdürüyor.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Guirassy ile temaslar sürerken başkan Aziz Yıldırım'ın sözleri bomba etkisi yarattı.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Yıldırım, Dortmund'un 40 milyon euro ısrarı üzerine, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandı.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Guirassy ile bağları koparmış değil ancak başta Alexander Sörloth olmak üzere listesindeki diğer isimlere yönelebilir.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Fenerbahçe yönetiminden bazı kişilerin de Aziz Yıldırım'ın sözüne destek verdiği gelen haberler arasında.

Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!

Sarı-lacivertli yönetimin bu hafta iki ismin menajerleriyle bir kez daha görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

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