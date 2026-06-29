Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'nin sabrını taşıran istek!
Hücum hattına yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündem Serhou Guirassy'ydi. Sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund ile pazarlıkları sürerken Alman ekibinin istediği o rakam yüzünden transfer görüşmeleri durma noktasına geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 14:40
Ancak 30 yaşındaki golcü için kulübü 40 milyon eurodan aşağıya inmiyor.
Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmek için temaslarını sürdürüyor.
Guirassy ile temaslar sürerken başkan Aziz Yıldırım'ın sözleri bomba etkisi yarattı.
Yıldırım, Dortmund'un 40 milyon euro ısrarı üzerine, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Guirassy ile bağları koparmış değil ancak başta Alexander Sörloth olmak üzere listesindeki diğer isimlere yönelebilir.
Fenerbahçe yönetiminden bazı kişilerin de Aziz Yıldırım'ın sözüne destek verdiği gelen haberler arasında.
Sarı-lacivertli yönetimin bu hafta iki ismin menajerleriyle bir kez daha görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.