Yıldırım, Dortmund'un 40 milyon euro ısrarı üzerine, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Guirassy ile bağları koparmış değil ancak başta Alexander Sörloth olmak üzere listesindeki diğer isimlere yönelebilir.