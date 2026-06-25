Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...
Yaz transfer dönemi çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda kiralıktan dönen isimleri değerlendiren sarı-lacivertli ekipte o yıldıza sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 09:49
Kadıköy temsilcisinin kiralıktan dönen oyuncularının takımdaki gelecekleri merak edilirken bu isimlerden Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon La Liga temsilcisi Real Betis'te kiralık olarak forma giyen ve performansı ile İspanyol ekibinin uzun vadeli planları arasına giren Faslı orta sahaya ilgi büyüyor.
BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE
Tecrübeli oyuncunun Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın da radarına girdiğinin kaydedilmesinin ardından sürpriz bir talip de Yunanistan'dan çıktı.
Olympiakos, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi devam eden Amrabat'ı transfer listesine ekledi.
Yunan basınında çıkan haberlerde; Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın Amrabat'ı istediği kaydedildi. Öte yandan şu anda resmi bir anlaşmanın olmadığı bildirildi.
PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Real Betis forması ile 23 maçta 1.612 dakika süre alan Amrabat, 1 gol katkısı sundu.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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