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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Yaz transfer dönemi çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda kiralıktan dönen isimleri değerlendiren sarı-lacivertli ekipte o yıldıza sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 09:49
Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Aziz Yıldırım yönetiminde yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferlerini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertli ekip, transfer hamleleri ile önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Bu doğrultuda takviye yapılacak bölgeler kritik önem taşırken öte yandan takımdan ayrılması beklenen isimler de dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Kadıköy temsilcisinin kiralıktan dönen oyuncularının takımdaki gelecekleri merak edilirken bu isimlerden Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Geçtiğimiz sezon La Liga temsilcisi Real Betis'te kiralık olarak forma giyen ve performansı ile İspanyol ekibinin uzun vadeli planları arasına giren Faslı orta sahaya ilgi büyüyor.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE

Tecrübeli oyuncunun Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın da radarına girdiğinin kaydedilmesinin ardından sürpriz bir talip de Yunanistan'dan çıktı.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Olympiakos, sarı-lacivertli takımla sözleşmesi devam eden Amrabat'ı transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Yunan basınında çıkan haberlerde; Olympiakos'un teknik direktörü Jose Luis Mendilibar'ın Amrabat'ı istediği kaydedildi. Öte yandan şu anda resmi bir anlaşmanın olmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Real Betis forması ile 23 maçta 1.612 dakika süre alan Amrabat, 1 gol katkısı sundu.

Fenerbahçe'de o yıldız için kıran kırana transfer yarışı! Yeni talibi...

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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