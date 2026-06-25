Kadıköy temsilcisinin kiralıktan dönen oyuncularının takımdaki gelecekleri merak edilirken bu isimlerden Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon La Liga temsilcisi Real Betis'te kiralık olarak forma giyen ve performansı ile İspanyol ekibinin uzun vadeli planları arasına giren Faslı orta sahaya ilgi büyüyor.