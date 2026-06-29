Fenerbahçe'de 3 isim takımda kalacak! İsmail Kartal açıkladı Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 11:41 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci’nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Kartal, iki oyuncunun geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak karar sürecine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Fenerbahçe

İsmail Kartal

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili sohbet toplantısında konuştu. Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabi olacak. Teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SKRINIAR'IN SATIŞINA VETO

Bununla birlikte, Milan Skriniar'ın da takımda tutulmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Benfica'nın ilgisine rağmen Slovak oyuncuyla yollarını ayırmayı planlamıyor.