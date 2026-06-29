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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürerken kadro planlamasında yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın 2 yıldız ismi takımın sigortası olarak belirlediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 09:27
Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yeni takviyeler üzerine yoğunlaşırken, mevcut kadronun önemli isimlerine yönelik ilgi de sürüyor.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Savunma hattının iki kritik oyuncusu Milan Skriniar ile Jayden Oosterwolde için Avrupa'dan gelen taleplere rağmen yönetimin net bir tavır sergilediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Son günlerde adı Benfica ile anılan Milan Skriniar hakkında dikkat çeken bir açıklama, sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Mario Branco'dan geldi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Şu anda Benfica'da görev yapan Branco, Slovak stoperin Fenerbahçe açısından vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Onun kadroda olması herkesi mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Bu açıklama, 31 yaşındaki savunmacının transferine sıcak bakılmadığı yönünde yorumlandı. Skriniar, geride kalan sezonda 40 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Fenerbahçe'nin kadroda tutmayı planladığı bir diğer isim ise Jayden Oosterwolde.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Hollandalı savunmacıyla İtalya'dan Bologna ve Roma'nın yanı sıra Fransa temsilcisi PSG'nin de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis beklentisi bulunsa da teknik heyetin ayrılığa onay vermediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporda, hem Skriniar hem de Oosterwolde'nin yeni sezon planlamasında kilit rol üstleneceğini belirttiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!

Türkiye gazetesinin haberine göre deneyimli çalıştırıcı, iki oyuncunun savunmanın temel direkleri olacağını vurgulayarak takımda kalmaları yönünde görüş bildirdi.

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