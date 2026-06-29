Fenerbahçe'de 2 yıldız isim için "dokunulmazlık" kararı!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürerken kadro planlamasında yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın 2 yıldız ismi takımın sigortası olarak belirlediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 09:27
Şu anda Benfica'da görev yapan Branco, Slovak stoperin Fenerbahçe açısından vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Onun kadroda olması herkesi mutlu eder" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, 31 yaşındaki savunmacının transferine sıcak bakılmadığı yönünde yorumlandı. Skriniar, geride kalan sezonda 40 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Fenerbahçe'nin kadroda tutmayı planladığı bir diğer isim ise Jayden Oosterwolde.
Hollandalı savunmacıyla İtalya'dan Bologna ve Roma'nın yanı sıra Fransa temsilcisi PSG'nin de yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis beklentisi bulunsa da teknik heyetin ayrılığa onay vermediği ifade edildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporda, hem Skriniar hem de Oosterwolde'nin yeni sezon planlamasında kilit rol üstleneceğini belirttiği öğrenildi.
Türkiye gazetesinin haberine göre deneyimli çalıştırıcı, iki oyuncunun savunmanın temel direkleri olacağını vurgulayarak takımda kalmaları yönünde görüş bildirdi.
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