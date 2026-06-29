Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!
Galatasaray, TFF'nin 10+4 kuralında değişikliğe gitmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kuralın eski halinde devam etmemesi durumunda yıldız oyuncu ile yollarını ayırarak alternatif isimlere yönelecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 11:29
Sarı-kırmızılı yönetim, Lemina'nın geleceğine karar vermek üzere TFF'nin 10+4 kuralında geri adım atmasını bekliyor.
Evlenen ve ailesi ile birlikte tatiline devam eden Gabonlu oyuncuya son olarak iki yıllık yeni kontrat teklif edilmişti.
Tecrübeli orta saha ile 2.5 milyon euro'da anlaşma sağlanmış fakat yeni sözleşmenin resmiyet kazanması için yabancı kuralı itirazlarından çıkacak sonuç bekleniyordu.
Kural eski hali ile devam ederse Galatasaray'da yola Lemina ile devam edilecek.
Sabah'ta yer alan haberin detaylarına göre TFF'nin 10+4 kararında değişikliğe gitmemesi durumunda ise sarı-kırmızılılar alternatiflere yönelecek.
Mario Lemina, bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maçta 2.679 dakika görev aldı ve 3 gol/2 asist katkısı sundu.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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