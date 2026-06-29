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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Galatasaray, TFF'nin 10+4 kuralında değişikliğe gitmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kuralın eski halinde devam etmemesi durumunda yıldız oyuncu ile yollarını ayırarak alternatif isimlere yönelecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 11:29
Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik ile yürüten Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile boy göstermek isteyen Cimbom, kadro planlamasını sürdürüyor.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Bu doğrultuda takımdaki gelecekleri merak konusu olan oyuncular arasında Mario Lemina'nın adı yer alıyor.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Sarı-kırmızılı yönetim, Lemina'nın geleceğine karar vermek üzere TFF'nin 10+4 kuralında geri adım atmasını bekliyor.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Evlenen ve ailesi ile birlikte tatiline devam eden Gabonlu oyuncuya son olarak iki yıllık yeni kontrat teklif edilmişti.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Tecrübeli orta saha ile 2.5 milyon euro'da anlaşma sağlanmış fakat yeni sözleşmenin resmiyet kazanması için yabancı kuralı itirazlarından çıkacak sonuç bekleniyordu.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Kural eski hali ile devam ederse Galatasaray'da yola Lemina ile devam edilecek.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Sabah'ta yer alan haberin detaylarına göre TFF'nin 10+4 kararında değişikliğe gitmemesi durumunda ise sarı-kırmızılılar alternatiflere yönelecek.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

Mario Lemina, bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maçta 2.679 dakika görev aldı ve 3 gol/2 asist katkısı sundu.

Galatasaray'da ayrılık 10+4 kuralına bağlı!

32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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