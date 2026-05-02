Fenerbahçe'yi endişelendiren gerçek! Şampiyonlar Ligi'nde...
Fenerbahçe bu sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertlilere son olarak dev turnuva öncesi endişelendiren haber geldi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 09:40
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.
Kanarya'nın bu maçtan sonra şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Cimbom deplasmanda Samsunspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda Devler Ligi için Süper Lig'i 2. sırada bitirmek hayati önem arz ediyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'i ikinci bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakipleri; Celtic, Sturm Graz ve Gornik Zabrze...
Kanarya turu geçerse ise playoff'ta oldukça güçlü rakiplerle kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe; Benfica, Club Brugge, Lille ve Bodo/Glimt'ten biriyle eşleşecek.