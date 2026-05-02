Esenler Erokspor-ATKO Grup Pendikspor maçı izle: Ne zaman, saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun en heyecan verici maçlarından biri Esenler Stadyumu'nda sahne alıyor. Esenler Erokspor, tarihi bir başarının eşiğinde. 37 maç sonunda topladığı 73 puanla, averajla Amedspor'un önünde 2. sırada yer alan sarı-yeşilliler, bu maçı kazandıkları takdirde doğrudan Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacaklar. Teknik direktör ve oyuncu grubu, sezon boyu sergiledikleri istikrarlı performansı bu final maçıyla taçlandırarak İstanbul'a bir Süper Lig takımı daha kazandırmak istiyor. Konuk ekip ATKO Grup Pendikspor ise ligi 62 puanla 6. sırada tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi. Süper Lig'e yeniden dönme hayali kuran Pendikspor için bu maç, Play-Off öncesi ciddi bir sınav niteliği taşıyor. İşte Esenler Erokspor-ATKO Grup Pendikspor maçının detayları!

Esenler Erokspor-ATKO Grup Pendikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Esenler Erokspor-ATKO Grup Pendikspor maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Esenler Erokspor-ATKO Grup Pendikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor-ATKO Grup Pendikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-ATKO Grup Pendikspor maçı, TRT Spor ekranlarından konferans yayın ile canlı izlenebilecek.

