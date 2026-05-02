Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası! Bu hamle çok konuşulur
Galatasaray'da yeni sezon planlamaları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Cimbom'da özellikle forvet arkası pozisyonuna net bir takviye yapılması hedefleniyor.
Dries Mertens'e sezon başında veda eden Galatasaray, bu sezon Belçikalının yerini dolduramamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede İlkay Gündoğan, Sara, Asprilla ve Yunus'u denedi ancak istediği verimi alamadı.
Yeni sezon planlamasında önceliği 10 numara transferine veren Okan Buruk'un listesine sürpriz bir isim girdi: Sebastian Szymanski...
Her ne kadar Bernardo Silva ismi konuşulsa da Rennes'de oynayan Szymanski'nin menajerler tarafından G.Saray'a önerildiği ve Buruk'un onayı sonrasında da oyuncunun değerlendirmeye alındığı ortaya çıktı.
Szymanski, 3 sene önce Florya'ya kadar gelmiş ancak devreye giren Fenerbahçe, Polonyalı 10 numaranın transferini bitirmişti.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
