Osasuna-Barcelona maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonunun şampiyonluk düğümü bu hafta sonu çözülebilir. Ev sahibi, teknik direktör Alessio yönetiminde oldukça dirençli bir sezon geçiriyor. 42 puanla 9. sırada yer alan ve 6. sıradaki Getafe ile arasındaki farkı 2 puana indiren Osasuna, taraftarı önünde büyük bir sürprize imza atmak niyetinde. Konuk ekip tarafında ise tek bir hedef var: Galibiyet ve şampiyonluk kutlamalarına hazırlık. 85 puanla zirvede rakipsiz bir görüntü çizen Barça, ligde çıktığı 33 maçta tam 87 gol atarak hücumda rekorları altüst etti. Eğer Barcelona kazanır ve Real Madrid de Espanyol karşısında puan kaybederse, bitime 4 hafta kala şampiyonluk kesinleşecek. İşte Osasuna-Barcelona maçının detayları!

Osasuna-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 34. haftasındaki kritik Osasuna-Barcelona randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Osasuna-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna-Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; I Munoz, Moncayola; Moro, Oroz, Ruben Garcia; Budimir

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermin; Torres