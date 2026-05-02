Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Valencia-Atletico Madrid CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia-Atletico Madrid CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’da 60 puanla 4. sırada yer alan Atletico Madrid, 34. hafta mücadelesinde 39 puanlı Valencia ile Mestalla’da karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetimindeki konuk ekip, geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao karşısında aldığı kritik galibiyetin moralini sahaya yansıtıp Şampiyonlar Ligi vizesini garantilemek istiyor. Sezon boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 12. sırada bulunan Valencia ise kendi evindeki 1.500. La Liga maçına çıkacağı bu tarihi günde dev rakibini eli boş gönderme niyetinde. Peki, Valencia - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:43
Valencia-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mestalla Stadyumu tarihi bir dönüm noktasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ev sahibi, La Liga tarihindeki 1.500. iç saha maçına Atletico Madrid gibi dev bir rakip karşısında çıkıyor. 39 puanla orta sıralarda yer alan Valencia, Avrupa potasından uzak kalmış olsalar da bu özel günü taraftarları önünde unutulmaz bir zaferle kutlamak istiyor. Teknik direktör Carlos Corberan'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta Girona karşısında aldıkları galibiyetin özgüveniyle sahada olacak. Konuk ekip tarafında ise hesaplar tamamen Şampiyonlar Ligi üzerine. 60 puanla 4. sırada bulunan Madrid ekibi, arkasından gelen takımların baskısını üzerinden atmak için Valencia deplasmanından 3 puanla dönmek zorunda. İşte Valencia-Atletico Madrid maçının detayları!

Valencia-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 34. haftasındaki kritik Valencia-Atletico Madrid randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.15'te yapılacak.

Valencia-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Dimitrievski; Nunez, Pepelu, Tarrega, Gaya; Urginic, Guerra; Rioja, Beltran, Ramazani; Sadiq

Atletico Madrid: Musso; Bonar, Le Normand, Lenglet, Diaz; Mendoza, Vargas; Molina, Baena, Almada; Sorloth

