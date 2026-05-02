Valencia-Atletico Madrid CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Mestalla Stadyumu tarihi bir dönüm noktasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ev sahibi, La Liga tarihindeki 1.500. iç saha maçına Atletico Madrid gibi dev bir rakip karşısında çıkıyor. 39 puanla orta sıralarda yer alan Valencia, Avrupa potasından uzak kalmış olsalar da bu özel günü taraftarları önünde unutulmaz bir zaferle kutlamak istiyor. Teknik direktör Carlos Corberan'ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta Girona karşısında aldıkları galibiyetin özgüveniyle sahada olacak. Konuk ekip tarafında ise hesaplar tamamen Şampiyonlar Ligi üzerine. 60 puanla 4. sırada bulunan Madrid ekibi, arkasından gelen takımların baskısını üzerinden atmak için Valencia deplasmanından 3 puanla dönmek zorunda. İşte Valencia-Atletico Madrid maçının detayları!

Valencia-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 34. haftasındaki kritik Valencia-Atletico Madrid randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.15'te yapılacak.

Valencia-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Dimitrievski; Nunez, Pepelu, Tarrega, Gaya; Urginic, Guerra; Rioja, Beltran, Ramazani; Sadiq

Atletico Madrid: Musso; Bonar, Le Normand, Lenglet, Diaz; Mendoza, Vargas; Molina, Baena, Almada; Sorloth