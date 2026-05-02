Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ederken sarı-lacivertli yönetimin sezon sonunda Liverpool'a veda etmeye hazırlanan Mohamed Salah ile menajeri aracılığıyla iki kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:39
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'nun görevine son veren ve mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olmadığı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Yeni sezon öncesi yeni teknik direktörüyle beraber sil baştan bir kadro kurması beklenen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden birisi de Mohamed Salah olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Mısırlı dünya yıldızının menajeriyle iki kez görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Görüşmede Salah'ın 20 milyon Euro maaş beklentisi olduğu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Galatasaray maçı sonrası üçüncü görüşmenin planlandığı ancak seçim kararıyla temasların durduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Yeni yönetimin Salah transferi için temaslarda bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

PSG VE BAYERN MÜNİH DE İSTİYOR

Open Magazine'de yer alan habere göre; PSG ve Bayern Münih, Mohamed Salah ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Haberde Mısır Milli Takımı Menajeri Ibrahim Hassan'ın da iki kulübün Salah'a olan ilgisini doğruladığı ve "Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya'daki kulüplerden teklifler duydum." ifadesini kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Öte yandan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen kulüplerin yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği ve görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...

Ancak 33 yaşındaki futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği kaydedildi.

