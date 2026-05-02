Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mohamed Salah ve transfer...
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ederken sarı-lacivertli yönetimin sezon sonunda Liverpool'a veda etmeye hazırlanan Mohamed Salah ile menajeri aracılığıyla iki kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Mısırlı yıldızın transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:39
Görüşmede Salah'ın 20 milyon Euro maaş beklentisi olduğu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ifade edildi.
Galatasaray maçı sonrası üçüncü görüşmenin planlandığı ancak seçim kararıyla temasların durduğu öğrenildi.
Yeni yönetimin Salah transferi için temaslarda bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSG VE BAYERN MÜNİH DE İSTİYOR
Open Magazine'de yer alan habere göre; PSG ve Bayern Münih, Mohamed Salah ile ilgileniyor.
Haberde Mısır Milli Takımı Menajeri Ibrahim Hassan'ın da iki kulübün Salah'a olan ilgisini doğruladığı ve "Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya'daki kulüplerden teklifler duydum." ifadesini kullandığı belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen kulüplerin yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği ve görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ancak 33 yaşındaki futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği kaydedildi.
