Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Frankfurt'ta bu akşam iki takımın da çok farklı ancak bir o kadar hayati hedefleri var. Eintracht Frankfurt, 31 maçta topladığı 43 puanla 7. sırada, yani Avrupa kupalarına katılımın sınırında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Augsburg ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden ev sahibi, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilmenin yarattığı baskıyı hissediyor. Konuk ekip tarafında ise alarm zilleri çalıyor. 31 puanla 15. sırada yer alan ve düşme potasıyla arasındaki farkı açamayan Hamburg, üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Frankfurt deplasmanına çıkıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hamburg maçının detayları!

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Eintracht Frankfurt-Hamburg randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Uzun, Knauff; Kalimuendo

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Lokonga, Gronbaek; Vieira; Konigsdorffer, Glatzel