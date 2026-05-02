Ziraat Türkiye Kupası
Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da 43 puanla 7. sırada yer alan Eintracht Frankfurt, 32. hafta mücadelesinde 31 puanlı Hamburg ile karşılaşıyor. Konferans Ligi potasındaki yerini korumak isteyen Frankfurt, son haftalardaki istikrarsız gidişata son verip taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Hamburg ise deplasmanda alacağı puanlarla ligde kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:14
Frankfurt'ta bu akşam iki takımın da çok farklı ancak bir o kadar hayati hedefleri var. Eintracht Frankfurt, 31 maçta topladığı 43 puanla 7. sırada, yani Avrupa kupalarına katılımın sınırında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Augsburg ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden ev sahibi, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilmenin yarattığı baskıyı hissediyor. Konuk ekip tarafında ise alarm zilleri çalıyor. 31 puanla 15. sırada yer alan ve düşme potasıyla arasındaki farkı açamayan Hamburg, üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Frankfurt deplasmanına çıkıyor. İşte Eintracht Frankfurt-Hamburg maçının detayları!

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Eintracht Frankfurt-Hamburg randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Hamburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Uzun, Knauff; Kalimuendo

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Lokonga, Gronbaek; Vieira; Konigsdorffer, Glatzel

