Werder Bremen-Augsburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da 32 puanla 12. sırada yer alan Werder Bremen, 32. hafta mücadelesinde 37 puanlı Augsburg ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Stuttgart deplasmanından altın değerinde 1 puanla dönen Bremen, taraftarı önünde kazanarak matematiksel olarak kümede kalmayı garantileme şansına sahip. Avrupa umutları mucizelere kalan Augsburg ise sezonun geri kalanını prestij ve sıralamadaki yerini koruma amacıyla oynuyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bremen'de nefesler, Bundesliga'da kalıcılığı tescillemek için tutuldu. Werder Bremen, teknik direktör Daniel Thioune yönetiminde çıktığı son 8 maçta sadece 3 kez yenilerek dirençli bir görüntü sergiledi. 32 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde yer alan ev sahibi, bu akşam sahadan galibiyetle ayrılmaları durumunda, rakiplerinin sonuçlarına göre ligde kalışını resmen ilan edebilir. Konuk ekip ise ligin en rahat takımlarından biri olarak Kuzey'e geliyor. 37 puanla 9. sırada bulunan Bavyera temsilcisi, son 4 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Geçtiğimiz hafta Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak Avrupa kupaları şansını zora sokan Augsburg, kalan maçlarında oyun bozucu rolünü üstlenmeye kararlı. İşte Werder Bremen-Augsburg maçının detayları!

Werder Bremen-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Werder Bremen-Augsburg randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Werder Bremen-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Augsburgmaçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Grull, Milosevic, Schmid

Augsburg: Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch

