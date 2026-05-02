CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Almanya Bundesliga Canlı izle: Bayern Münih-Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Canlı izle: Bayern Münih-Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 82 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi garantileyen Bayern Münih, 32. hafta mücadelesinde 22 puanlı sonuncu Heidenheim’ı konuk ediyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG randevusu öncesi rotasyonlu bir kadroyla sahada olabilir. Ligde kalma umutları pamuk ipliğine bağlı olan Heidenheim ise Münih deplasmanından puan çıkararak sezonun en büyük sürprizine imza atmak istiyor. Peki, Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:25
Canlı izle: Bayern Münih-Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Bavyera'da sezonun bitimine 3 hafta kala 82 puana ulaşarak şampiyonluğunu resmen ilan eden Bayern Münih, evinde taraftarlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz hafta Mainz deplasmanında 3-0 geriden gelip 4-3 kazanan ev sahibi, muazzam bir karakter koyarak moral depolamıştı. Teknik direktör Vincent Kompany'nin, hafta içi oynanacak Paris Saint-Germain maçı öncesinde yıldızlarını dinlendirip kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Ancak Bayern'in yedek kulübesinin bile ligin çok üzerinde bir kaliteye sahip olması, onları her şartta maçın net favorisi yapıyor. Heidenheim için ise durum oldukça kritik. 31 maçta topladığı 22 puanla ligin dibine demir atan konuk ekip, geçtiğimiz hafta St. Pauli karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle lige tutunma adına küçük bir ışık yakmıştı. Ancak güvenli bölgeyle aradaki puan farkı göz önüne alındığında, Heidenheim'ın bu deplasmandan puanla dönmesi şart. İşte Bayern Münih-Heidenheim maçının detayları!

Bayern Münih-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Bayern Münih-Heidenheim randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Bayern Münih-Heidenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Heidenheim maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-Heidenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Kim, Ito, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Ndiaye, Diaz; Jackson

Heidenheim: Ramaj; Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens; Schoppner, Dorsch, Beck; Pieringer, Zivzivadze, Dinkci

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
