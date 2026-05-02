Como - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? (CANLI9

İtalya Serie A'da haftanın kritik mücadelelerinden birinde Como ile Napoli kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Napoli, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için deplasmanda kazanmak isterken, Como ise sahasında sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde "Como - Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı izleme linki var mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Como - Napoli maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve mücadeleye dair tüm detaylar...

COMO - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 35. haftasındaki bu kritik mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü 21:45 'te (TSİ) başlayacak.

COMO - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi mücadelesi S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM VE ANALİZ

Ligin bitimine dört hafta kala lider Inter'in 10 puan gerisinde bulunan Napoli, bu maçı kazanamadığı takdirde şampiyonluk tacını resmen devretmiş olacak. Prestijini korumak isteyen konuk ekip, Stadio Sinigaglia'da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Sezonun flaş ekibi Como, Serie A'da ilk dört sıra mücadelesini sürdürüyor. Kendi sahasında oynama avantajını kullanmak isteyen ev sahibi ekip, Napoli karşısında alacağı puanlarla Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.