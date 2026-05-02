Ziraat Türkiye Kupası
Atalanta - Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Atalanta - Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Serie A'da Bergamo'da kritik randevu! Son 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Atalanta, sahasında Genoa karşısında 3 puan arıyor. İtalya Kupası'na dramatik bir şekilde veda eden "La Dea", Avrupa umutlarını diri tutmak için hata yapmak istemiyor. Öte yandan ligde kalmayı neredeyse garantileyen Genoa ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Atalanta - Genoa maçı hangi kanalda? İşte dev maçın saati ve canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:51
Atalanta - Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Atalanta - Genoa maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

ATALANTA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 35. haftasındaki bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 19:00'da (TSİ) başlayacak.

ATALANTA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncıları olan S Sport ve dijital platformlar, bu karşılaşmayı naklen ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM VE ANALİZ

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamayan Atalanta, ilk 6 sıra hedefinden uzaklaşmış durumda. İtalya Kupası yarı finalinde penaltılarla elenmenin şokunu yaşayan ekip, Genoa karşısında kazanarak taraftarının gönlünü almak istiyor. Sezonun ana hedefi olan ligde kalma mücadelesinde mutlu sona çok yakın olan Genoa, rahat bir konumda bulunuyor. Son maçlarda dirençli bir futbol sergileyen konuk ekip, Bergamo deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

ATALANTA - GENOA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIIZ

G.Saray'dan Okan Buruk kararı!
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Başkan Erdoğan'dan Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuştu: 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada
F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca...
Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var!
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı! 14:50
Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçı detayları! Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçı detayları! 14:46
Alex Zanardi hayatını kaybetti Alex Zanardi hayatını kaybetti 14:35
7. etabın kazananı Davide Ballerini! 7. etabın kazananı Davide Ballerini! 14:33
Como - Napoli maçı bilgileri Como - Napoli maçı bilgileri 14:28
Bayern Münih-Heidenheim maç bilgileri! Bayern Münih-Heidenheim maç bilgileri! 14:25
Daha Eski
Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı detayları! Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı detayları! 14:14
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 14:03
Werder Bremen-Augsburg maçı ayrıntıları! Werder Bremen-Augsburg maçı ayrıntıları! 13:56
F.Bahçe'de Salah gelişmesi! F.Bahçe'de Salah gelişmesi! 13:39
Udinese - Torino maçı bilgileri Udinese - Torino maçı bilgileri 13:35
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'ye destek Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'ye destek 13:32