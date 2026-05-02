CANLI | Udinese - Torino maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da orta sıraların büyük kapışması! Ligin ilk yarısını rakibinin önünde tamamlayan Udinese, sahasında Torino'yu ağırlıyor. Ocak ayındaki ilk maçı 2-1 kazanan Udinese, 2008 yılından bu yana ilk kez rakibini her iki maçta da devirmeyi hedeflerken; yükselişteki Torino ise rövanşı almak istiyor. Peki, Udinese - Torino maçı hangi kanalda? İşte dev maçın saati, canlı yayın bilgileri ve merak edilenler...

UDINESE - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 35. haftasında oynanacak bu çekişmeli mücadele 2 Mayıs Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma 16:00'da başlayacak.

UDINESE - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncıları olan S Sport ve dijital platformlar, bu karşılaşmayı naklen ekranlara getirecek.

MAÇ ÖNCESİ SON NOTLAR

Ligin bitimine dört hafta kala Torino'nun iki puan önünde yer alan ev sahibi ekip, yerini korumak istiyor. Ocak ayında deplasmanda aldıkları 2-1'lik galibiyetin özgüveniyle sahaya çıkacak olan Udinese, taraftarı önünde 18 yıllık rekoru (Torino'yu aynı sezonda iki kez yenmek) kırmayı amaçlıyor.

Son haftalarda form grafiği yükselen konuk ekip, Udinese deplasmanından galibiyetle dönerek rakibini puan tablosunda altına almayı hedefliyor. Ligin ilk yarısındaki mağlubiyeti telafi etmek isteyen Boğalar, hücum hattındaki etkili silahlarına güveniyor.