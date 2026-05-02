Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe - Rams Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KADIKÖY'DE PRESTİJ MÜCADELESİ! Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında havlu atmamak ve ikinciliğini korumak için Başakşehir'i ağırlıyor. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle linki aktif mi? İşte takımlardaki son durumlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 16:07
Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesiyle devam ediyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Kadıköy'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde taraftarlar "Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Canlı izleme linki var mı?" sorularını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı yayın kanalı, muhtemel kadrolar ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin 2. sırasını belirlemek için büyük öneme sahip mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekipte bu kritik maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Derbide kırmızı kart gören kaleci Ederson, sarı kart cezalıları Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown forma giyemeyecek. Edson Alvarez takımla çalışmalara başlasa da kadroda yer almayacak. Marco Asensio ve Dorgeles Nene'nin durumları ise belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Kazımcan, Kemen, Kaluzinski, Yusuf, Harit, Shomurodov, Bertuğ

BİLET FİYATLARI VE ÖZEL UYGULAMA

Fenerbahçe yönetimi, bu maç için 18 yaş altı taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı. Genel bilet fiyatları ise şu şekilde:

Kale Arkaları: 1.500 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst: 2.700 TL - 4.250 TL arası

Fenerium Alt / Maraton Alt: 5.950 TL - 9.300 TL arası

VIP: 28.150 TL

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLUR?

Şampiyonluk Yarışı: Fenerbahçe galip gelse bile, gözler Samsun'da olacak. Eğer Galatasaray, Samsunspor'u yenerse, Fenerbahçe kazansa dahi Galatasaray bitime 2 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan eder. Eğer Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray puan kaybederse (beraberlik veya mağlubiyet), şampiyonluk yarışı matematiksel olarak bir sonraki haftaya taşınır.

İKİNCİLİK KOLTUĞU

Fenerbahçe puanını 70'e yükselterek, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı sağlayan lig ikinciliğini büyük ölçüde garantiler.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, Galatasaray Samsunspor'a yenilse bile aradaki fark 7 puan olarak kalır. Geriye sadece 2 maç ve 6 puan kalacağı için Galatasaray, maçını kaybetse dahi resmen şampiyon olur. Derbi mağlubiyetinin ardından sahasında yaşanacak olası bir puan kaybı, camiadaki şampiyonluk inancının tamamen sonlanmasına ve sezonun geri kalanı için hedefsiz kalınmasına yol açar.

İKİNCİLİK RİSKİ

Mağlubiyet durumunda, üçüncü sıradaki Trabzonspor ile farkın kapanma ihtimali doğar (Trabzonspor'un kendi maçını kazanması durumunda).

