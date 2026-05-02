Haberler Voleybol Eczacıbaşı - Scandicci maçı TRT Spor canlı yayın linki

Eczacıbaşı - Scandicci maçı TRT Spor canlı yayın linki

Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Scandicci ile kozlarını paylaşıyor. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak olan bu dev mücadele, temsilcimizin kupa yolundaki en büyük sınavlarından biri olacak. Peki, Eczacıbaşı - Scandicci maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 17:32
Eczacıbaşı - Scandicci maçı TRT Spor canlı yayın linki

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile Scandicci karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonunda finale yükselmek isteyen Eczacıbaşı Dynavit, güçlü rakibi Scandicci karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Boskovic önderliğinde sahaya çıkacak olan temsilcimiz, taraftarına zafer yaşatmak istiyor. Voleybolseverler ise "Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçı canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eczacıbaşı - Scandicci maçının canlı yayın bilgileri, kadrolar ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

ECZACIBAŞI DYNAVIT - SCANDICCI MAÇI SAAT KAÇTA?

CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final (Final Four) ilk maçında temsilcimiz sahaya çıkıyor. Karşılaşma 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVIT - SCANDICCI MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol heyecanı Türkiye'de şifresiz ve canlı TRT Spor Yıldız olarak ekranlara gelecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Dörtlü final formatında oynanan bu turda, tek maç üzerinden galip gelen ekip adını finale yazdıracak. Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic'in performansı merakla beklenirken, Scandicci cephesinde de dünya yıldızları sahada olacak. Bu maçı kazanan takım, diğer yarı final eşleşmesinin (VakıfBank - Imoco Volley Conegliano) galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Organizasyonda final ve üçüncülük maçları, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.

