Samsunspor-Galatasaray MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig (11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar Samsun'da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Karadeniz ekibi ise taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Ndiaye, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanı bulunan Galatasaray için şampiyonluk senaryosu oldukça net:

GALİBİYET DURUMUNDA

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın bitime 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİK DURUMUNDA

Eğer Galatasaray puan kaybederse (beraberlik), Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda yine şampiyonluğa ulaşabilir.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakıyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.