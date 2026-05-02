Samsunspor-Galatasaray MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig (11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar Samsun'da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Karadeniz ekibi ise taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Ndiaye, Coulibaly, Mouandilmadji
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanı bulunan Galatasaray için şampiyonluk senaryosu oldukça net:
GALİBİYET DURUMUNDA
Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın bitime 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.
BERABERLİK DURUMUNDA
Eğer Galatasaray puan kaybederse (beraberlik), Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda yine şampiyonluğa ulaşabilir.
TAKIMDA 3 EKSİK
Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakıyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.