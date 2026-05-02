CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Samsunspor-Galatasaray MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig (11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri galip gelmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Samsunspor ise taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Dev mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:06
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar Samsun'da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Karadeniz ekibi ise taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Ndiaye, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanı bulunan Galatasaray için şampiyonluk senaryosu oldukça net:

GALİBİYET DURUMUNDA

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın bitime 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİK DURUMUNDA

Eğer Galatasaray puan kaybederse (beraberlik), Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda yine şampiyonluğa ulaşabilir.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakıyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
