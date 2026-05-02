Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - RAMS Başakşehir mücadelesiyle devam ediyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Ligin 2. sırasını belirlemek için büyük öneme sahip mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR FK MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.