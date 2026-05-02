Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI izleme linki

Süper Lig'de kader gecesi! 74 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 7 puanlık farkı koruyarak matematiksel olarak işi bitirmek için sahaya çıkıyor. Kıtalararası derbideki net galibiyetin ardından Samsunspor engelini de aşarak kupaya uzanmak isteyen Galatasaray'ın maçı için tüm bilgiler netleşti. İşte Samsunspor - Galatasaray maçının yayın saati ve kanalı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:37
Samsunspor - Galatasaray maçı canlı anlatım linki için tıklayıız...

Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülebileceği kritik gecede Galatasaray, deplasmanda Samsunspor karşısında sahaya çıkıyor. 74 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Taraftarlar ise "Samsunspor - Galatasaray canlı izle", "GS maçı canlı yayın linki", "Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Samsunspor - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri, canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonu belirleyebilecek olan bu dev mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirveyi doğrudan ilgilendiren bu karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUK SENARYOSU: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine 3 hafta kala 74 puana sahip olan Galatasaray için senaryo oldukça net;

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Eğer Galatasaray puan kaybederse, şampiyonluk kutlamaları için Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında alacağı sonuç beklenecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Sezonun ikinci yarısındaki form düşüşüne ve Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası'ndaki veda şoklarına rağmen ligde hata yapmayan Okan Buruk'un öğrencileri, derbi galibiyetinin moraliyle sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına alarak puan tablosundaki yerini korumak ve şampiyonluk kutlamalarını bir sonraki haftaya erteletmek istiyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

