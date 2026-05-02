Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Elimizdeki oyuncuları ekonomik olarak...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke: "Son oynadığımız maçlarda fiziksel olarak hasar aldık. Buraya kadar gelmek kolay değildi. Bugün, son 3 haftadaki kötü gidişe dur demek ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

"Beşiktaş maçı, kupa maçı var. Elimizdeki tüm oyuncuları ekonomik olarak kullanmaya çalışıyoruz. İyi hazırlandık. Karşımızda çok dinamik bir takım var. Kazanmamız gerekiyor, kaybetmememiz gerekiyor en azından çünkü biraz morallenmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar bizi bekliyor."