Trabzonspor-Göztepe MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor-Göztepe MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. 65 puanla üst sıraları zorlayan bordo mavililer taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkıyor. Son 3 haftadır süren galibiyet hasretine son vermek isterken İzmir ekibi Avrupa kupaları için kritik deplasmanda puan arıyor. Trabzonspor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz....

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:01
Trabzonspor-Göztepe MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Trabzonspor, sahasında oynadığı kritik mücadelede 3 puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor. Son haftalarda galibiyet hasreti yaşayan bordo-mavililer, taraftarı önünde çıkış ararken Göztepe ise deplasmanda sürpriz peşinde. Trabzonspor-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Ozan, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lisa, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan.

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yarınki karşılaşmada forma giyemiyor. Son 3 haftada 7 puan kaybeden Karadeniz ekibi, sahasındaki güçlü performansını kullanarak 3 puana ulaşmayı ve Fenerbahçe ile olan yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde 6. sırada bulunan İzmir temsilcisi, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak Konferans Ligi hedefini korumak istiyor.

32. RANDEVUDA İSTATİSTİKLER

İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Trabzonspor'un belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazanırken, Göztepe 6 galibiyet elde etti. 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer sahasındaki 15 maçta 8 galibiyet alırken, konuk ekip sadece 3 kez kazandı. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor bu sezon sahasında çıktığı 15 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan olan bu heyecan dolu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda 2.'yi yeniden yazabilecek nitelikteki kritik karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

G.Saray ve Arsenal arasında dev işbirliği!
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Özkan Yalım’ın şoförü konuştu: VIP araç dönüşümü dosyada
F.Bahçe'de Salah gelişmesi!
Beşiktaş'ta Everton için sıcak gelişme!
Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son notlar Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son notlar 18:49
Samsunspor - Galatasaray maçı bilgileri Samsunspor - Galatasaray maçı bilgileri 18:37
Esenler Erokspor Süper Lig şansını play-off turuna bıraktı! Esenler Erokspor Süper Lig şansını play-off turuna bıraktı! 18:35
Metz-Monaco maçı bilgileri Metz-Monaco maçı bilgileri 18:21
Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu! Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu! 18:07
PSG - Lorient maçı bilgileri PSG - Lorient maçı bilgileri 17:49
Eczacıbaşı - Scandicci maçı bilgileri | CANLI Eczacıbaşı - Scandicci maçı bilgileri | CANLI 17:32
Ipswich Town Premier Lig'de! Ipswich Town Premier Lig'de! 17:08
G.Saray MCT Technic evinde kaybetti! G.Saray MCT Technic evinde kaybetti! 17:04
VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE 16:59
G.Saray ve Arsenal arasında dev işbirliği! G.Saray ve Arsenal arasında dev işbirliği! 16:40
Beşiktaş'ta Everton için sıcak gelişme! Beşiktaş'ta Everton için sıcak gelişme! 16:10