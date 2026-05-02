Metz-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Fransa Ligue 1'de Metz ile Monaco karşı karşıya geliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Metz, sahasında güçlü rakibi Monaco karşısında sürpriz bir galibiyet arıyor. Geçtiğimiz hafta 4-4'lük Le Havre beraberliğiyle dikkat çeken ev sahibi ekip, taraftarı önünde çıkış yakalamak istiyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren Monaco ise deplasmanda 3 puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverler "Metz - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Metz - Monaco maçı canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Metz - Monaco maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

METZ - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasındaki bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

METZ - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı olan beIN Sports, bu karşılaşmayı naklen ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM VE ANALİZ

Lorraine kulübü için her maç artık bir final niteliğinde. Le Havre karşısındaki 4 gollü beraberlik hücum hattında umut verse de savunma zafiyetleri Metz'i ligin dibine demirletmiş durumda. Ev sahibi ekip, Monaco karşısında kazanarak mucizeyi başlatmak istiyor.

Ligde 7. sırada yer alan Monaco, son maçında Toulouse ile 2-2 berabere kalarak üst sıralara tırmanma şansını tepti. Avrupa potası ile arasındaki farkı kapatmak isteyen konuk ekip, lig sonuncusu karşısında hata yapmak istemiyor.

