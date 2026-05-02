Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu!

Son dakika haberi: Trendyol 1. Lig'de 38. ve son haftasında Amedspor deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak ikili averajla Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:06
Trendyol Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu!

Trendyol Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu... 1. Lig'in 38. haftasında Amedspor deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Erzurumspor FK'dan sonra Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Ali Vardar, Batuhan Bıyıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Alim Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Doh (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Ahmet Emin Engin (Dk. 69 Mendes), Bacuna, Fofana (Dk. 84 Loshaj), Bruno

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Tarkan Serbest), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Cem Üstündağ (Dk. 84 Atakan Müjde), Sinan Kurt, Moreno (Dk. 84 Dimitrov), Dia Saba (Dk. 90+2 Florent Hasani), Afena-Gyan (Dk. 90+2 Emrah Başsan), Diagne

Goller: Dk. 6 Fofana, Dk. 45+4 Diagne (Kendi kalesine), Dk. 80 Atakan Rıdvan Çankaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 19 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45+1 Diagne (Penaltıdan), Dk. 49 Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 14 Güray Vural, Dk. 33 Doh, Dk. 37 Ahmet Emin Engin, Dk. 44 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 86 Bacuna, Dk. 87 Loshaj, Dk. 90+3 Mendes, Dk. 90+5 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK) Dk. 90+3 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler)

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

1. Lig'de play-off eşleşmeleri son hafta oynanan maçların ardından netlik kazandı.

Esenler Erokspor, sezonu 3. sırada noktaladı ve play-off finalinde oynama hakkı elde etti. Çorum FK - Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK - Pendikspor eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak.

Eşleşmelerin galipleri kendi aralarında çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin kazananı ile Esenler Erokspor arasında Süper Lig için play-off maçı oynanacak.

G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Özkan Yalım’ın şoförü konuştu: VIP araç dönüşümü dosyada
G.Saray ve Arsenal arasında dev işbirliği!
G.Saray'dan Okan Buruk kararı!
Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son notlar 18:49
Samsunspor - Galatasaray maçı bilgileri 18:37
Esenler Erokspor Süper Lig şansını play-off turuna bıraktı! 18:35
Metz-Monaco maçı bilgileri 18:21
Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu! 18:07
PSG - Lorient maçı bilgileri 17:49
Eczacıbaşı - Scandicci maçı bilgileri | CANLI 17:32
Ipswich Town Premier Lig'de! 17:08
G.Saray MCT Technic evinde kaybetti! 17:04
VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE 16:59
G.Saray ve Arsenal arasında dev işbirliği! 16:40
Beşiktaş'ta Everton için sıcak gelişme! 16:10