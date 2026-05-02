Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Başakşehir'i ağırlıyor. Tedesco'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçen Zeki Murat Göle karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER Zeki Murat Göle : "Öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Üzgünüz ama devam etmek zorundayız. Tek bir hedefimiz kaldı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bunun için gerekenleri yapacağız.

4 oyuncumuz cezalı. Skriniar ve Nene'nin sakatlıkları devam ediyor. Skriniar, Beşiktaş maçıyla geri dönmüştü ancak planlanandan daha fazla süre aldı. Dinlendirmek zorundayız, risk alamayız. Nene de ameliyat olabilir. Edson Alvarez ve Asensio, tek antrenmanla kadrodalar. Onları korumak zorundayız."