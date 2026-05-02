Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kadıköy’de İstanbul Başakşehir FK’yi konuk ediyor. Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Zeki Murat Göle, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:20
Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Başakşehir'i ağırlıyor. Tedesco'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçen Zeki Murat Göle karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Zeki Murat Göle: "Öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Üzgünüz ama devam etmek zorundayız. Tek bir hedefimiz kaldı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bunun için gerekenleri yapacağız.

4 oyuncumuz cezalı. Skriniar ve Nene'nin sakatlıkları devam ediyor. Skriniar, Beşiktaş maçıyla geri dönmüştü ancak planlanandan daha fazla süre aldı. Dinlendirmek zorundayız, risk alamayız. Nene de ameliyat olabilir. Edson Alvarez ve Asensio, tek antrenmanla kadrodalar. Onları korumak zorundayız."

Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Özkan Yalım’ın şoförü konuştu: VIP araç dönüşümü dosyada
Kadıköy'de tribünler boş kaldı!
Fatih Tekke: Elimizdeki oyuncuları ekonomik olarak...
Fatih Tekke: Elimizdeki oyuncuları ekonomik olarak... 19:42
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Bir an önce..." 19:32
Zeki Murat Göle: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek 19:20
Başkan Erdoğan Amedspor'u tebrik etti 19:10
Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son notlar 18:49
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 18:39
Samsunspor - Galatasaray maçı bilgileri 18:37
Esenler Erokspor Süper Lig şansını play-off turuna bıraktı! 18:35
Metz-Monaco maçı bilgileri 18:21
Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu! 18:07
PSG - Lorient maçı bilgileri 17:49
Samsunspor-G.Saray | CANLI 17:49