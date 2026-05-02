CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK! Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Kadıköy’de Başakşehir’i konuk ediyor. 67 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise “Fenerbahçe - Başakşehir canlı izle”, canlı yayın linki”, “Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri, canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair son dakika gelişmeleri.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:49 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 18:50
Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçını canlı takip edebilirsiniz.

Zirve takibi Kadıköy'de devam ediyor! 67 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ligin dişli ekiplerinden Başakşehir karşısında 3 puan arıyor. Galatasaray ile arasındaki 7 puanlık farkın kapanması zor görünse de sarı-lacivertliler taraftarı önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir canlı izle linki ve dev maçın son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik randevu, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 2 üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLUR?

Şampiyonluk Yarışı: Fenerbahçe galip gelse bile, gözler Samsun'da olacak. Eğer Galatasaray, Samsunspor'u yenerse, Fenerbahçe kazansa dahi Galatasaray bitime 2 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan eder. Eğer Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray puan kaybederse (beraberlik veya mağlubiyet), şampiyonluk yarışı matematiksel olarak bir sonraki haftaya taşınır.

İKİNCİLİK KOLTUĞU

Fenerbahçe puanını 70'e yükselterek, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı sağlayan lig ikinciliğini büyük ölçüde garantiler.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, Galatasaray Samsunspor'a yenilse bile aradaki fark 7 puan olarak kalır. Geriye sadece 2 maç ve 6 puan kalacağı için Galatasaray, maçını kaybetse dahi resmen şampiyon olur. Derbi mağlubiyetinin ardından sahasında yaşanacak olası bir puan kaybı, camiadaki şampiyonluk inancının tamamen sonlanmasına ve sezonun geri kalanı için hedefsiz kalınmasına yol açar.

İKİNCİLİK RİSKİ

Mağlubiyet durumunda, üçüncü sıradaki Trabzonspor ile farkın kapanma ihtimali doğar (Trabzonspor'un kendi maçını kazanması durumunda).

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE!

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA

Fotomaç Keşfet
Son Dakika
