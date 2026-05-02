Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lorient maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Ligue 1’de heyecan PSG - Lorient mücadelesiyle devam ediyor. Zirvede yer alan PSG, takipçileriyle arasındaki puan farkını korumak için sahasında Lorient karşısında galibiyet arıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lorient ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde “PSG maçı hangi kanalda?”, “PSG - Lorient maçı saat kaçta başlayacak?” ve “beIN SPORTS MAX 1 canlı izleme linki var mı?” soruları gündemde. İşte PSG - Lorient maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve mücadeleye dair merak edilenler.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 17:49
PSG - Lorient maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de PSG ile Lorient karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren PSG, sahasında Lorient'i mağlup ederek puan farkını korumak istiyor. Bayern Münih karşısında alınan başarılı sonucun ardından moral depolayan Paris ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "PSG - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "PSG maçı canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte PSG - Lorient maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

PSG - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında oynanacak bu kritik karşılaşma 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de (TSİ) başlayacak.

PSG - LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı olan beIN Sports, bu karşılaşmayı naklen ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdüren PSG, bu sezon evinde oldukça etkili bir performans sergiliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun takvime rağmen Okan Buruk'un ekibi (Galatasaray maçına paralel bir yayın formatıyla sunulmaktadır) lig şampiyonluğunu erkenden garantileme hedefinde. Konuk ekip, ligin güçlü takımlarına karşı dirençli bir futbol sergileyerek prestij ve puan tablosundaki yerini koruma peşinde.

