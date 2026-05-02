Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray MCT Technic evinde Glint Manisa Basket'e kaybetti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray MCT Technic evinde Glint Manisa Basket'e 91-87 yenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 17:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray MCT Technic evinde Glint Manisa Basket ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibine 91-87 yenildi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6

Glint Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1

1. Periyot: 16-29

Devre: 42-46

3. Periyot: 66-69

Beş faulle oyundan çıkan: 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)

