Galatasaray MCT Technic evinde Glint Manisa Basket'e kaybetti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray MCT Technic evinde Glint Manisa Basket ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibine 91-87 yenildi.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6
Glint Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1
1. Periyot: 16-29
Devre: 42-46
3. Periyot: 66-69
Beş faulle oyundan çıkan: 35.42 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)