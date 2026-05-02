Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Everton transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş'ta Everton transferinde sıcak gelişme!

Adı Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile anılan Everton Sousa Soares ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından futbolcunun kulübü Flamengo'nun yıldız ismin transferi için istediği ücreti duyurdular. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 16:16
Gelecek sezon için öncelikli transfer hedefini sol kanat olarak belirleyen Beşiktaş'ta gündemde uzun süredir bulunan isimle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınından Somos Fanaticos'ta yer alan habere göre, Flamengo futbolcusu Everton Sousa, Beşiktaş'a transfer olabilir.

TRANSFERDE İSTENEN ÜCRET

30 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı düşünen Güney Amerika ekibinin, oyuncu için 5 milyon euro'ya yakın bir bonservis talep edebileceği öğrenildi.

KARİYERİNE YURT DIŞINDA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Birçok Brezilya kulübünün ilgisine rağmen Everton'ın kariyerine öncelikle yurt dışında devam etmek istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Flamengo formasıyla 21 maçta forma giyen Everton, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

