CANLI YAYIN | Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da cumartesi akşamının en büyük maçı BayArena'da sahne alıyor. Ev sahibi Bayer Leverkusen, sezonun bu kritik aşamasında bir yandan Avrupa yorgunluğunu atlatmaya çalışırken bir yandan da ligdeki yerini sağlamlaştırma derdinde. Geçtiğimiz hafta derbide Köln'ü 2-1 deviren Leverkusen, hücum hattındaki üretkenliğini Leipzig'in katı savunması karşısında da göstermeyi hedefliyor. Konuk ekip ise son haftaların en formda takımlarından biri olarak Leverkusen'e geliyor. Ligde üst üste 5 galibiyet alarak 62 puana ulaşan ve 3. sıraya yerleşen Leipzig, Şampiyonlar Ligi katılımı yolunda dev bir adım attı. Özellikle deplasmanlarda kaleyi gole kapatma konusundaki başarılarıyla dikkat çeken Leipzig, Leverkusen'in erken baskısını kırıp sonuca gitmeye çalışacak. İşte Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçının detayları!

Bayer Leverkusen-RB Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Bayer Leverkusen-RB Leipzig randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Tella; Schick

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa