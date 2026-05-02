Fenerbahçe'de Dominik Livakovic gelişmesi! İtalya'dan 2 teklif var

Fenerbahçe'de sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiçbir resmi müsabakada süre alamamış ve ardından ara transfer döneminde eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki kaleci için 5 milyon euro'luk teklif sunan Dinamo Zagreb'i tecrübeli eldivenin Dünya Kupası'nda göstereceği performans ile değerini artırabileceği düşüncesi ile reddetmişti.