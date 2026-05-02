Fenerbahçe'de Dominik Livakovic gelişmesi! İtalya'dan 2 teklif var
Fenerbahçe'de sezon başında Girona'ya, ardından devre arasında Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilen Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Hırvat eldivene İtalya'dan iki takımın teklif götürdüğü ortaya çıkarken sarı-lacivertli takımdaki görevine dönme ihtimali de güç kazandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 11:02
Livakovic için İtalya'dan iki takımın daha harekete geçtiği ve Fenerbahçe'ye teklif ilettiği ortaya çıktı.
Hırvat basınında yer alan habere göre Genoa ve Torino, Kadıköy ekibine 5 milyon euro teklif ederken Livakovic'e yıllık 2 milyon euro maaş önerdi.
Tecrübeli file bekçisinin menajeri aracılığıyla temaslar gerçekleştirdiği aktarılırken sunulan maaşı cezbedici bulduğu ve Dinamo Zagreb'in bu rakamı ödeyemeyeceği vurgulandı.
F.BAHÇE'DE KALMA İHTİMALİ
Öte yandan haberde, Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki görevine geri dönmesinin de yaşanan son gelişmelerin ardından mümkün olduğu kaydedildi. Ederson'da hayal kırıklığı yaşayan yönetim, Brezilyalı kalecinin Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden birini kabul etmesi durumunda Livakovic ile yola devam etme seçeneği değerlendirilecek.
