CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Doğan açıklamaları esnasında teknik direktör Fatih Tekke için övgü dolu sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:02
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye büyük övgü!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Doğan açıklamaları esnasında takımın teknik direktörü Fatih Tekke'ye de teşekkür etti.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"FATİH TEKKE'Yİ, EKİBİNİ VE KIYMETLİ OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

"Sayın Fatih Tekke, ekibini ve çok kıymetli oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten rakiplerimize göre çok kısıtlı bütçelerle yapılanmamızın ilk yılında çok değerli bir başarı gösterdiler, sağ olsunlar var olsunlar."

"BİZ TRABZONSPORLULARIN TEK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"

"İnşallah önümüzdeki maçların inşallah hepsini kazanırız ve ligi 2. sırada bitirmiş oluruz. Biz Trabzonsporluların tek hedefi var tabii ki, şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir sonucun hiçbirimizi tatmin etmediğini biliyorum. Ama bu, yapılanmamızın ilk yılı."

"YAPILABİLECEK HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

"5 milyar borcumuz var. Hep soru geliyor, üstüne basarak anlatıyorum. Aylık 6, yıllıkta 70 milyon Euro civarında açığı söz konusu. Mecbur borcu ödeyeceksin, bir yandan da bu bütçeyle çalışmaya başlayacaksınız. Biz geldiğimizde borç 5 milyar seviyelerindeydi. Şu anda rakiplerimiz 26 milyar seviyelerindeyken biz burada duruyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti son noktasına kadar kullanıyoruz. Yapılabilecek olan her şeyi yapıyoruz."

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
