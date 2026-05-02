Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye büyük övgü! Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 12:57 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Doğan açıklamaları esnasında teknik direktör Fatih Tekke için övgü dolu sözlere yer verdi. Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Doğan, "Sayın Fatih Tekke, ekibini ve çok kıymetli oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten rakiplerimize göre çok kısıtlı bütçelerle yapılanmamızın ilk yılında çok değerli bir başarı gösterdiler, sağ olsunlar var olsunlar." ifadelerine yer verdi.