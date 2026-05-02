Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Canlı yayında açıklandı
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılı yönetimin başarılı çalıştırıcı ile ilgili verdiği o karar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:03
A Spor yorumcusu Kaya Temel'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi, ligin ikinci yarısında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.
Ancak 52 yaşındaki teknik adamla ilgili bu gelişme henüz resmi olarak açıklanmadı.
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak seçimde yeniden göreve gelmesi halinde, başarılı çalıştırıcıyla yola devam edecek.
