Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Formula 1 eski pilotu Alex Zanardi hayatını kaybetti

Formula 1 eski pilotu Alex Zanardi hayatını kaybetti

Formula 1 eski pilotu paralimpik şampiyon Alex Zanardi'den üzen haber geldi. Zanardi 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:36
Formula 1 eski pilotu Alex Zanardi hayatını kaybetti

Formula 1 eski pilotu paralimpik şampiyon Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya'daki Lausitzring Pisti'nde 2001 yılında geçirdiği motor yarışı kazasının ardından iki bacağını da kaybeden Zanardi, para bisikletçi olarak mücadele ettiği 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Formula 1'de Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları için yarışan Zanardi, 1991-99 yıllarında 44 kez piste çıktı.

Zanardi'nin ailesinin açıklamasında "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Aile, bu sırada desteklerini gösteren herkese içten teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

