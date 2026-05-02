Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk gecesi! 74 puanla zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 7 puanlık farkı korumak ve matematiksel olarak işi bitirmek için sahaya çıkıyor. Kıtalararası derbideki 3-0'lık görkemli galibiyetin ardından Samsunspor engelini de aşmak isteyen Galatasaray'ın maçı için "Maç saat kaçta?" ve "Hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. İşte 32. haftanın kader maçı için yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 15:29
Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk düğümünü çözecek olan bu kritik mücadele:

Tarih: 2 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün)

Saat: 20.00

Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirveyi doğrudan ilgilendiren karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Yayıncı Kanal: beIN SPORTS 1

Dijital Yayın: TOD ve beIN CONNECT (Canlı Yayın)

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Reşat Onur Coşkunses'i görevlendirdi. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanı bulunan Galatasaray için şampiyonluk senaryosu oldukça net:

GALİBİYET DURUMUNDA

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın bitime 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİK DURUMUNDA

Eğer Galatasaray puan kaybederse (beraberlik), Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda yine şampiyonluğa ulaşabilir.

TAKIMLARDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık zaferle moral depolayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool elenmesi ve Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından lig şampiyonluğuyla taraftarını teselli etmek istiyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğiyle sürpriz yaparak ligdeki konumunu iyileştirmeyi ve şampiyonluk kutlamalarını bir sonraki haftaya erteletmeyi hedefliyor.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.

F.Bahçe'de Salah gelişmesi!
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
Süper Lig'in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Başkan Erdoğan "tedirgin edici" diyerek uyardı: 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada | Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu
F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca...
Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Nantes - Marsilya maçı bilgileri 15:06
Atalanta - Genoa maçı bilgileri 14:51
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi başladı! 14:50
Bayer Leverkusen-RB Leipzig maçı detayları! 14:46
Alex Zanardi hayatını kaybetti 14:35
7. etabın kazananı Davide Ballerini! 14:33
Como - Napoli maçı bilgileri 14:28
Bayern Münih-Heidenheim maç bilgileri! 14:25
Eintracht Frankfurt-Hamburg maçı detayları! 14:14
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 14:03
Werder Bremen-Augsburg maçı ayrıntıları! 13:56
F.Bahçe'de Salah gelişmesi! 13:39