Haberler Voleybol VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE | Vakıfbank - Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE | Vakıfbank - Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk maçında temsilcilerimizden VakıfBank, Imoco Conegliano ile karşılaşacak. VakıfBank - Imoco Conegliano maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 17:06
VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE | Vakıfbank - Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu, 2-3 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak.

Organizasyonda Türk temsilcilerinden VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit ile İtalyan ekipleri A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene mücadele edecek.

Dörtlü Final'de ilk müsabaka olan VakıfBank A. Carraro Imoco, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

İlk müsabakaları kazanan takımlar finale yükselirken kaybeden ekipler ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük maçları, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.

VAKIFBANK IMOCO CONEGLIANO CANLI İZLE

VAKIFBANK, 7. ŞAMPİYONLUĞU İSTANBUL'DA KAZANMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-siyahlı takım, İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. zaferini elde etmeyi hedefliyor.

VakıfBank, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, İstanbul'da 2011 ve 2013'ün ardından 2026'da da zirveye çıkmaya çalışacak. VakıfBank, 2011 ve 2013'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonlarında rakiplerine üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Organizasyonda Dörtlü Final'e namağlup ulaşan VakıfBank'ta kaptan Zehra Güneş'in yanı sıra en skorer oyuncular Marina Markova ile Tijana Boskovic, sarı-siyahlıların önemli kozlarından olacak.

