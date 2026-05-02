Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray ve Arsenal arasında transfer işbirliği!

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray ile Arsenal arasında imzalanacağı öne sürülen işbirliği anlaşması ile ilgili konuştu. İşte o görüşmenin perde arkası ve Barış Alper Yılmaz için öne sürülen transfer iddialarının gerçeklik payı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 16:40
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray ile Arsenal arasında imzalanacağı öne sürülen işbirliği anlaşması ile ilgili konuştu. Bu gelişmenin Barış Alper Yılmaz'ın transferi ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyleyen Türk, "Arsenal'ın Barış Alper Yılmaz ile bir teması yok. Barış Alper Yılmaz'ın da Arsenal ile bir teması yok. Barış'tan bağımsız bir konu." dedi.

ORTAK TRANSFER HAVUZU

"Birinci ağızdan gerçekleştirilen görüşmenin içeriğini anlatayım. Arsenal'dan çift taraflı çalışan bir scouting ekibi geldi. O ekip, Osimhen transferinde de Galatasaray ile çalışma yapmışlardı. Gelip Fenerbahçe derbisini izlediler. Ardından Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve ekibi ile bir toplantı yapıldı. Bu toplantının amacı sportif birliktelikti. Bazı oyuncuları istemezsin, bazı oyuncular pahalı gelir... İki takımın da elinden çıkabilecek oyuncuları takaslayabilmek bir anlamda da iki takım arasındaki işbirliklerini artırmak adına gerçekleştirilen bir görüşmeydi. Ortak projeler var. Belki sürpriz transfer hamleleri de olabilir. Ama bir isim, iki isim üzerinden bir çalışma olmadı. Sadece eldeki oyuncular, vedalaşmak istenen isimler ile ilgili bir oyuncu havuzu oluşturmak adına bir görüşme oldu. 'Arsenal'ın ve Galatasaray'ın neye ihtiyacı var?' sorusuna çözmeye yönelik bir işbirliğiydi."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

